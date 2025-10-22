BLACKPINKが台湾を熱く盛り上げ、アジアツアーの幕を華々しく開けた。【画像】ほぼ見えてない？ジェニーの衝撃スケスケ衣装10月18日と19日の2日間、BLACKPINKは台湾・高雄ナショナルスタジアムで「BLACKPINK WORLD TOUR “DEADLINE” IN KAOHSIUNG」を開催し、2023年のワールドツアー『BORN PINK』に続き、同スタジアムで2度の公演を行った初のK-POPグループとして名を刻んだ。約2年ぶりとなる台湾・高雄での公演は、早くから爆発