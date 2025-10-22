【レゴ スター・ウォーズ デス・スター】 11月7日発売予定 価格：144,980円 LEGOは組み立て玩具「レゴ スター・ウォーズ デス・スター」を11月7日に発売する。価格は144,980円。幅79cm、高さ70cm、奥行き27cmのサイズは、レゴ スター・ウォーズシリーズとしては過去最大スケールとなる。 本商品は映画「スタ}