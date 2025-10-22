「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日系）の第1話が、21日に放送された。本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマン（大泉洋）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う姿を描く完全オリジナルのSFラブロマンス。脚本は野木亜紀子氏。会社をクビになり、金も家族も全てを失ったどん底サラリーマンの文太（大泉）。ネットカフェを泊まり歩き、人生に絶望したある日、「ノナマーレ」という会社から面接の案内