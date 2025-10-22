軽度の認知症を公表している漫画家でタレントの蛭子能収（78）が誕生日を迎えて、家族が蛭子を祝った動画が公開された。蛭子のX（旧ツイッター）を22日までに家族が更新し「よっちゃん78才の誕生日」と報告。「少し痩せたけど健康体重！元気！」と近況を伝え、誕生日ケーキの火を吹き消す蛭子の動画をアップした。また、「今年はよっちゃんへ感謝の気持ちを歌詞にし、楽曲にしてプレゼント絵は孫が描きました」と、YouTubeチャ