アイドルグループ「ALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）」のANNIE（アニー）が、韓国の年末の代表的な音楽番組「2025MBC歌謡大祭典」のMCに選ばれた。ANNIEは、韓国の新世界グループの孫娘で、韓国メディアのマイデーリーは「財閥待遇vsどうせ1回限りで新鮮」の見出しで、司会者抜てきの反応を伝えた。これまで10年間、ガールズグループ少女時代メンバーで女優のYOONA（ユナ）が務めてきた大役で、同メディアは「ANNIEは、デ