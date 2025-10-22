安全で安心な地域を実現しようと、三重県内で防犯活動に取り組むボランティアが集まり、意見交換などを行うフォーラムが、21日に津市内で開かれました。地域の防犯活動での課題を解決して、持続可能なものにしようと三重県と三重県警などが毎年開いているもので、県内で自主防犯活動に取り組む団体の代表ら約50人が参加しました。三重県でも特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の被害は去年を大きく上回るペースで推移していて、三