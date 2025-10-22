任期満了に伴う三重県紀北町の町長選挙が21日に告示され、現職と新人、あわせて3人が立候補しました。紀北町長選挙に立候補したのは届出順に、いずれも無所属で、5選を目指す現職の尾上壽一氏、71歳、元町議会議員で新人の東篤布氏、71歳、そして、歯科医師で新人の中井孝佳氏、70歳の3人です。紀北町長選挙の投票は今月26日に行われ即日開票されます。