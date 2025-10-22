自民党の高市早苗総裁が21日、衆参両院の本会議で行われた総理大臣の指名選挙で、女性初の内閣総理大臣に選出されました。21日午後、衆参両院の本会議で総理大臣の指名選挙が行われ、日本維新の会と連立を組む自民党の高市総裁が第104代の内閣総理大臣に選出されました。高市さんは奈良県出身の64歳で、女性初の内閣総理大臣に。高市総理の誕生を受けて自民党三重県連の中嶋年規幹事長は「日本維新の会との政策合意に真摯に向き合