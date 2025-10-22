災害時にLPガスを安定供給できるよう整備されている中核充填所で21日に、南海トラフ地震を想定した一斉訓練が行われました。訓練は、三重県LPガス協会が行ったもので、三重県内に11カ所ある中核充填所で一斉に実施され、このうち津市にある中核充填所では、県内の事業者や県の関係者ら約50人が参加しました。訓練は、南海トラフを震源とした震度5強以上の地震が発生し、県内各地で被害が発生したとの想定で行われ、ガス漏れの点検