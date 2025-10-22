2024年12月19日、Jリーグのシーズン移行の実施が正式に発表された。その要旨は「2026年８月１週ごろに開幕。12月２週ごろから2027年２月３週ごろまでウインターブレークとし、2027年５月最終週ごろに閉幕する。シーズン移行の実施に向けて、残された課題については継続検討していく」というものだった。これを受ける形で、（一財）全日本大学サッカー連盟ではワーキンググループを設置。Jリーグのシーズン移行に伴う諸問題に