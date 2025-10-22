シネブリッジは、テスティーと共同で、10代と20代の男女1,200名を対象に、「この冬観たい映画」と「夏公開映画の鑑賞実態」に関するアンケート調査を実施した。調査期間は9月5日から9月22日。近年の映画市場では、Z世代の支持がヒットの行方を大きく左右している。本調査では、彼らが次に「映画館で観たい」と考える作品の傾向を明らかにするとともに、前回の調査で “観たい” と回答された夏映画が実際にどれほど鑑賞されたのか