タレントの朝日奈央（31）が22日、自身のインスタグラムを更新。人気女優らとの写真を披露した。朝日は「フィード投稿に載せないとお二人に怒られちゃうので載せます」と書き出し、「こういう冗談も言い合える関係なのが嬉しいです」と告白。女優の野呂佳代、元テレビ東京でフリーアナウンサーの松丸友紀との写真を披露した。そして「ゴッドタンのアシスタントを担当させていただいてから8年ほど経つのですが、初めて3人でご