22日午前10時24分ごろ、熊本県で最大震度2を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.1と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、熊本県の玉名市です。 【各地の震度詳細】 ■震度2□熊本県玉名市 気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発