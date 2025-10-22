築地銀だこ を展開するホットランドホールディングスは、10月20日より、全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)にて、バンダイナムコエンターテインメントより発売中のNintendo Switch / Nintendo Switch 2 対応ゲーム 「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま!」 とのコラボキャンペーンを実施する。「築地銀だこ」 ×「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま!」今回のコラボレーションは、Nintendo Switch 「た