ＭＬＢ公式サイトは２１日（日本時間２２日）にワールドシリーズ初出場のブルージェイズのドン・マッティングリー・ベンチコーチを特集した。同コーチは「選手、監督、コーチとして３６年、５２３１試合の出場経験」を持ちながらＷＳへの出場はなかった。「もちろん最高の気分だ」「（ヤンキースでのチームメート）ポール・オニールは、ＷＳに出場したら、そこからが楽しいんだって言っていた」「そこにたどり着くまでの戦いは物