²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤¬£²£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£²£±Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬ÆüËÜ½é¤Î¡È½÷À­¼óÁê¡É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÁÈ³Õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¿åÍË¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÉðÅÄ¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤ÆÎÞ¤¬¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÄ¹¤¤Ä¹¤¤Åç¹ñ¡¢¶ËÅì¤ÎÅç¹ñÆüËÜ¤Ç¡¢½÷À­¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï»þ