東京時間10:28現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝20287.00（-1123.00-5.25%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4122.10（+13.00+0.32%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で大きく下げた金先物は下げ止まりで小幅高。東京金はNY金の下げが重石。