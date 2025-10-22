２１日、首相官邸で記念撮影に応じる高市早苗首相（前列中央）と閣僚ら。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京10月22日】日本の新首相に選出された自民党の高市早苗総裁が21日夜、新内閣を発足させた。これは自民党と日本維新の会による連立政権が正式に発足したことを意味する。新内閣は高市首相本人を含めて計19人。初入閣は10人、女性閣僚は2人となっている。