高市新内閣で経済産業大臣となった赤沢亮正議員が２２日、Ｘを更新。盟友となった“あの人”からお祝いの電話が届いたことを明かした。赤沢氏は、石破内閣時代にトランプ関税について、米国側との交渉の矢面に立った。そこでラトニック米商務長官とは「ラトちゃん」「赤ちゃん」と呼び合う仲になったことなどを明かしている。このラトちゃんから経済産業大臣就任を祝った電話が早速かかってきたといい「日本時間の昨晩中にぜ