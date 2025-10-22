21日まで2日続けて史上最高値を更新している日経平均株価は、22日は高値への警戒感から一時700円以上値下がりしました。【映像】日経平均株価 一時700円超値下がり高市政権の誕生で国内の政局をめぐる不透明感が後退し、21日の日経平均は取引時間中に4万9945円をつけるなど節目の5万円に迫りました。しかし、アメリカで21日に発表された半導体大手の決算内容が市場の予想を下回ったことなどから、ハイテク企業を中心にしたナ