ファンペップは軟調。２１日取引終了後、抗体誘導ペプチド「ＦＰＰ００３」を巡り、住友ファーマからオプション権を行使しないとの通知を受領し、オプション契約が終了することになったと発表した。既に完了している初期臨床試験結果などに基づいて今後、次相臨床試験以降の新たな開発パートナー確保に向けたアライアンス活動を推進していくという。これをネガティブ視する向きもあるようだ。 （注）タイト