免疫生物研究所が３日続伸している。２１日の取引終了後、２４年２月に製造販売承認を取得した体外診断用医薬品（赤痢アメーバ抗体キット）が保険適用の決定を受けたと発表しており、好材料視されている。なお、２６年３月期業績への影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS