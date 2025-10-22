アイスタイルは３日続伸。２１日取引終了後、海外初のフラッグシップショップ「＠ｃｏｓｍｅＨＯＮＧＫＯＮＧ」を１２月５日にオープンすると発表した。東京、大阪、名古屋に次ぐ、４つ目の旗艦店になるという。これが手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS