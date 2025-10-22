「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１０時現在で、デジタルグリッドが「買い予想数上昇」で４位となっている。 ２２日の東京市場で、ＤＧは全体相場が軟調地合いのなかでもしっかり。同社は２０日、再生可能エネルギー由来の発電所の取扱量が３００メガワットを達成したと発表しており、これが引き続き買い手掛かりとなっているようだ。 同社は、ＦＩＰ制度（再生可能エネ