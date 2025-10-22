コラボスは堅調。２１日取引終了後、統合ＣＲＭマーケティングシステム「ＧＲＯＷＣＥ（グロウス）」について、ＡＩＣＲＯＳＳが提供する「絶対リーチ！ＲＣＳ」の「ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）一斉配信機能」と連携を開始したと発表した。郵送コストの大幅な削減とデータ取り込み作業工数ゼロを実現するという。あわせて、ＡＩクロスと販売協力に関する契約も締結したとしてい