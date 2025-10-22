ソフトバンクグループが急落、一時１０％を超える急落となり、ここまで上昇相場のサポートラインとなっていた５日移動平均線を大陰線で下放れる格好となっている。同社の株価は今月に入ってから上げ足を強め、前日につけた最高値２万５７３５円まで３週間で４割強も株価水準を切り上げていたが、足もとでその反動が出ている。日経平均の構成比率ではソフトバンクＧは２２５銘柄の中でアドバンテストを凌ぎトップに位