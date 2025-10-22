「退職代行モームリ」の運営会社「アルバトロス」が入るビルから運び出した段ボール箱を車両に積み込む警視庁の捜査員ら＝22日午前11時32分、東京都品川区退職希望者に代わり退職の意思を会社に伝える「退職代行モームリ」の運営会社「アルバトロス」（東京都品川区）が、代行の仕事を違法に弁護士にあっせんして報酬を受け取っていた疑いがあるとして、警視庁は22日、弁護士法違反容疑で本社や弁護士側の関係先など複数箇所を家