4人組バンド「SEKAINOOWARI」のSaori（39）が22日に自身のインスタグラムを更新。メンバー・Nakajin（40）の誕生日を祝福した。「Happy Birthday なかじん！」と書き出したSaori。「我ら楽器隊仲間でボーカルの無理難題に立ち向かう仲間で、2人の子をもつ親としても仲間だね」と呼びかけた。「あと、甘いものと珈琲が大好き仲間」と紹介しつつ「これからも色んなところで甘いもの食べよ」とつづる。ライブ中や食事中など