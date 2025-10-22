大阪桐蔭・森陽樹インタビュー（後編）ドラフト指名後の会見で、記者から必ず聞かれる「目標の投手は？」「憧れの投手は？」の問いに、大阪桐蔭の190センチ右腕・森陽樹が誰の名前を挙げるのか、ひそかに注目している。最速153キロを誇る大阪桐蔭・森陽樹photo by Tanigami Shiro【次々と変わる目標とする投手】高校１年秋の報徳学園戦のあと、森に初めて聞いた目標の投手は、当時ロッテでプレーしていた佐々木朗希（現・ド