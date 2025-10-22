大阪桐蔭・森陽樹インタビュー（前編）ドラフトが迫るなか、大阪桐蔭・森陽樹（はるき）の評価が気になっている。今年は大学生に人気が集まり、高校生では石垣元気（健大高崎）の名前は挙がるが、そこで「森は......？」となる。これまで25年あまり、多くのドラフト候補を見て、話を聞いていた。高校生では、関西圏の選手を中心にさまざまな人材に触れてきたが、素材という点では、森は間違いなく最高レベルにある。その森がど