沖縄初となるディズニーストアのポップアップが、サンエー浦添西海岸PARCO CITYにて開催決定。沖縄県内では初となるコンテンツが続々投入され、秋の沖縄を盛り上げます☆ サンエー浦添西海岸PARCO CITY「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」沖縄会場 © Disney © Disney/Pixar© & Lucasfilm Ltd.© 2025MARVEL 会期：2025年10月31日（金）〜11月24日（月・振休）25日間会場