２１日、ワグナー議長（左）と握手を交わす韓正氏。（北京＝新華社記者／劉衛兵）【新華社北京10月22日】中国の韓正（かん・せい）国家副主席は21日、米オレゴン州のワグナー上院議長と北京で会見した。２１日、ワグナー議長と会見する韓正氏。（北京＝新華社記者／劉衛兵）