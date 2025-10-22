携帯大手「楽天モバイル」のシステムに不正に接続して通信回線を契約したとして、兵庫県警は２１日、当時中学３年だった無職少年（１６）（埼玉県加須市）と無職の男（２１）（千葉市若葉区）を不正アクセス禁止法違反容疑などで逮捕した。発表では、２人は昨年５月、他人の楽天のＩＤとパスワード（ＰＷ）でシステムにログインし、楽天モバイルの通信に必要な「ｅＳＩＭ」の計１０回線を契約した疑い。２人はＳＮＳ上で知り合