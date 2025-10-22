JR東日本によりますと、高崎線は熊谷駅と籠原駅の間の踏切で発生した人身事故の影響で、東京駅と高崎駅の間で運転を見合わせていましたが、午前11時11分に全線で運転を再開しました。高崎線は大幅に遅れが出ているということです。