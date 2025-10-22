Air Japanは、東京/成田〜ソウル/仁川線の搭乗者に「AirJapan×Belle Up特別韓国コスメミニキット」を12月1日から31日まで配布する。Belle Upは、Endeavorが提供する、韓国コスメブランドのサンプルを毎月試すことができるサブスクリプションサービス。配布するキットの内容は、スキンケアアイテムサンプル品、「楽天」で使える割引クーポン（最大30％割引）、Belle Upサブスクリプションサービス初月50％割引クーポン。サンプル品