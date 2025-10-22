関西エアポートは上半期の関西３空港の利用者数が過去最高になったと発表しました。関空・伊丹・神戸の３空港を運営する関西エアポートによりますと、今年４月から９月までの関西空港の国際線旅客数は約１３８５万人で、開港以来過去最高となりました。コロナ禍前よりも１００万人以上多く、特に中国からの旅客数は前の年の１．６倍に増えたということです。伊丹空港でも大阪・関西万博の開催などで国内線旅客数が大幅に増加