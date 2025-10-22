韓国軍は北朝鮮が22日朝、日本海に向けて短距離弾道ミサイルとみられる飛翔体数発を発射したと明らかにしました。韓国軍によりますと、北朝鮮が22日午前8時10分ごろ、北朝鮮南西部のチュンファから短距離弾道ミサイルとみられる飛翔体数発を発射しました。日本政府関係者によりますと、飛翔体は朝鮮半島東側に近い日本海に落下し、日本への影響もないということです。詳しい飛距離などはわかっておらず、韓国軍などが分析を進めて