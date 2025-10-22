ＳＮＳの炎上が一人の男の日常を焼き尽くす。現代の悪夢をスリリングに描いた映画「俺ではない炎上」（公開中）に主演している俳優の阿部寛（６１）が、このほどデイリースポーツの単独インタビューに応じた。「今の社会を表しているな」と作品に共感を寄せる一方、自身はＳＮＳとは一線を画した活動を広げている。その理由を深掘りしていくと、トップ俳優として輝き続ける阿部の俳優哲学にたどり着いた。今日も“ネット界隈”