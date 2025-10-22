ËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó=junko»£±Æ²¸ÅÄÎ¦¤µ¤ó¸¶ºî¤ÎÏ¢ºî¥È¥é¥Ù¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØÉÔÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡Ê¸¸Åß¼ËÊ¸¸Ë´©¡Ë¤¬Amazon¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯²½¤µ¤ì¡¢10·î21Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤ÎÏ¯ÆÉ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÏ¯ÆÉ¤¹¤ë»þ¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤­¤¿ËÜ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§º¬ÄÅ¹áºÚ»Ò¼Ì¿¿¡§junko¡Ë¼õ¤±¿È¤ÊÀ¸¤­Êý¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡½¡½ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÍºêÂ¿Ê¹¤¬ÆüËÜ¤Î¤¢¤é