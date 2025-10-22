能登半島地震で被災した土蔵から運び出された古文書。「文化財レスキュー」が歴史を今につなぐ＝２０２４年３月、石川県能登町「現在を知るためには歴史を学ぶ必要がある」とはしばしば耳にするせりふである。しかし、過去の出来事と、私たちが生きている現在とはどのようにつながっているのだろうか。そもそも、私たちは過去のことを、ある程度理解できてしまう。それはなぜなのだろう。戦後の日本中世史研究を長くリードした