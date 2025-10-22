◇体操世界選手権第３日（２１日、ジャカルタ）女子予選が終了し、６年ぶりに出場した杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は、個人総合で合計５４・０９９点の２位で２３日の決勝に進んだ。トップはロシア出身で中立選手（ＡＩＮ）として参加する２１年大会を制したアンゲリナ・メルニコワ。岸里奈は８位で通過した。日本勢は２０日の第１班で登場。杉原は得意の床運動で着地を決められなかったとはいえ、４種目で安定した演技を披露し