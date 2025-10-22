海からあがってきたばかりの韓国人ダイバー、金京洙（キム・ギョンス）さんが両手に抱えていたのは、ビニール製トートバッグ。その中には、カーキ色のプラスチックケースが収まっていた。キャンプ用品や食品保存に使う、ごくありふれたケースだ。それなのに、この日ばかりは、まるで神聖な箱のように思えてならなかった。金さんが静かにケースのふたを開けると、周囲の空気が止まった。次の瞬間、歓声とも悲鳴ともつかぬ「うわっ！