電動スライド式ソーラーシステム日産自動車（以下、日産）は10月31日から開催されるジャパンモビリティショー2025（以下、JMS）に、軽乗用車EV『サクラ』の車載用電動スライド式ソーラーシステム、『あおぞら・エクステンダー（Ao-Solar Extender）』を搭載したプロトタイプを出展する。【画像】日産サクラ用電動スライド式ソーラーシステム『あおぞら・エクステンダー』開発中！全40枚なお、このクルマは展示台数とスペースの関