記者会見に臨む中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京10月22日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は21日の記者会見で、米国が中国共産党に協力する中米諸国の国民への査証（ビザ）発給を制限すると発表したとの質問に、米国がビザ制限のこん棒を振り回しても真の有識者はひるまず、中国と中米諸国の関係発展という時代の大勢を阻むことはできないと表明した。郭氏は次のように述べた。中国は米