中小企業の税務調査が、まもなくオンラインで完結する時代が訪れる。2025年7月から一部国税局で先行導入が始まった新たなデジタル環境により、法人・個人を問わず、資料提出や面談をオンラインで行える仕組みが整えられようとしている。対応を誤れば負担が増す可能性もあるため、事前の準備が重要だ。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。 国税庁と納税者間のデータのやり取りを行うプラットフォーム「GSS