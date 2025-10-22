福岡県警小倉南署は22日、北九州市小倉南区湯川4丁目の個人宅で21日午後6時ごろから午後8時ごろまでの間、空き巣事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は、窓ガラスを割って侵入しているという。同署は「窓に補助錠を取り付けてツーロックする。窓ガラスに防犯フィルムを貼付する。防犯カメラやセンサーライトを設置するなどしましょう」と注意喚起している。