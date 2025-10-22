日本中で出没しているクマだが、Mリーグのクマも凶暴だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月21日の第1試合で、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）が強烈なアガリを披露。ファンを震え上がらせた。【映像】即決リーチ、即ロンアガリ 瀬戸熊直樹、神速の一撃リーグ最年長・55歳の瀬戸熊だが「卓上の暴君」と異名を持つ実力者で、攻勢に出た時の破壊力、プレッシャーは各選手にとって脅威そのもの。親番で連荘を続けた時の「クマクマタ