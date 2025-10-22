タレントの武田鉄矢が２２日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、高市早苗総理が誕生した瞬間に「涙が…」と思わず泣いてしまったと打ち明けた。この日は初の女性総理となった高市早苗氏と、新内閣の顔ぶれなども紹介した。ゲストの石原伸晃氏は、高市総理誕生の瞬間は「高揚しちゃった。１４０年たって初の女性首相でしょ？アメリカの方が先だと思っていた。日本でできたから、昨日は本当に高揚した」と興奮気味に振り返った