北朝鮮が22日朝、日本海に向けて弾道ミサイルを発射しました。【映像】高市総理の発言「わが国の領海や排他的経済水域へのミサイルの飛来は確認されておりません。また関係機関から被害報告等の情報も確認されておりません」（高市総理大臣）高市総理は官邸で取材に応じ、「北朝鮮が弾道ミサイルを発射したという韓国の発表があったため予定を変更して状況の報告を受けた」と説明しました。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は