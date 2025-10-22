21日、国民民主党の玉木雄一郎代表が物議を醸した「黒歴史」発言を釈明した。【映像】玉木代表が「黒歴史」発言を釈明した瞬間玉木代表は11日に公開された榛葉幹事長とのYouTube番組において、2016年に行われた民進党の代表選において榛葉幹事長が蓮舫議員の推薦人を務めたことを“黒歴史”と発言。これに対し批判が上がっている件に対して、以下のように述べた。「ご指摘もいただいているので真摯に受け止めたいと思う。ただ